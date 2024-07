Borse di studio più sostanziose E si allarga la platea dei beneficiari

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 18 luglio 2024) Aumenta il numero e il valore dellediper l’università, si alza la soglia Isee entro la quale sarà possibile richiederla. L’aumento della borsa di, pari al 5,4%, è un effetto a cascata del decreto ministeriale che adegua l’importo all’inflazione per l’anno scolastico 2024/25. Dai dati ministeriali, sono 27.500 iin Lombardia. Con una delibera approvata dalla Giunta lombarda è stata ampliata poi ladei: potrà richiedere la borsa dichi ha un Isee fino a 26.306,25 euro (il limite è stato alzato di 1.971,14 euro in più rispetto allo scorso anno). L’importo medio della borsa sarà quindi pari a 7.017 euro per gli studenti fuori sede (+360 euro rispetto allo scorso anno), 4.102 euro per gli studenti pendolari (+211 euro) e 2.927 euro per gli studenti in sede (+150 euro). Inoltre, gli studenti con Isee compreso fino a 13.