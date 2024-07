Boccali alzati a Monza e Brianza Un angolo di Baviera a Misinto e a Solaro brindano le cover band

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 18 luglio 2024) Una si chiude, l’altra si apre: passaggio di testimone con il fine settimana in contemporanea per la festa della birra die quella di. Da oggi a sabato le ultime tre serate diBierfest 2024 (con appendice domenica a pranzo), per un gran finale dell’evento che da 30 anni rende noto il piccolo comune brianzolo ben oltre i confini provinciali. Ma sempre da stasera e fino a domenica 21, per poi riprendere da giovedì a domenica prossimi, torna con la 14esima edizione la Festa della Birra difirmata “Il pensiero libero“, che da quest’anno cambia nome e diventa “Beer and Sound Festival“. Un cambio di nome che vuole sottolineare anche l’attenzione alla selezione dellemusicali che saliranno sul palco.