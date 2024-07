Atalanta sgambata a Clusone con la nota stonata | Godfrey esce per infortunio

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di giovedì 18 luglio 2024). Lacontro la Primavera sul campo sportivo di, prima uscita pubblica dell’2024/25, è con un pizzico di retrogusto amaro per l’occcorso a Ben. Il difensore inglese, partito nell’undici titolare, ha alzato il braccio facendo ampi cenni alla panchina di essere sostituito intorno al 28?. Pochi secondi prima l’ex Everton – fresco di presentazione proprio ieri – si era toccato la parte interna della coscia sinistra. Si ipotizza un problema di natura muscolare. Al momento è troppo presto per stabilire l’entità del problema: nelle prossime ore andranno fatte tutte le valutazioni del caso.aveva iniziato a lavorare in gruppo già dal primo giorno di ritiro, il 10 luglio a Zingonia. In aggiornamento