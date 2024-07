A tutta Kombucha Quando seguire una moda fa bene alla salute

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di giovedì 18 luglio 2024) Laè la bevanda del momento. Si trova nei bar, nei pairing in degustazione dei grandi ristoranti, nelle case degli italiani. Si sposacon il fritto misto di pesce, con l’insalata di barbabietola e feta, con il pesce al forno sotto sale o la tartare di gamberi rossi. È perfetta quella al melograno con le bollicine francesi e qualche goccia di cognac. È versatile, la consumi in purezza o nelle più fantasiose creazioni in mixology. Cresce la comunità di brewer (chi la produce) e homebrewer, e i consumatori, crescono gli imprenditori che investono nella sua commercializzazione. Ma cosa è? Chi la produce? Come si conserva? Di cosa è fatta? Siamo nel campo dei fermentati, che stanno vivendo una rinascita pur arrivando da lontano. Non c’è nonna che si rispetti, infatti, che non abbia fermentato almeno una volta nella sua vita.