Zielinski il programma dei primi giorni all’Inter Un altro nuovo – TS

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Piotroggi atterrerà a Milano e inizierà perciò la sua esperienza. Sono attese altre novità in entrata, Tuttosport le cita. MERCATO IN ENTRATA – L’Inter sta concretizzando i suoi ultimi colpi sul mercato già portati avanti nelle settimane precedenti. Per uno si parla di mesi, perché ormai era già una certezza da un po’. Piotroggi arriverà a Milano e tornerà perciò dall’esperienza degli Europei dove è uscito ai gironi da capitano della sua Polonia. Domani svolgerà l’idoneità sportiva al Coni e dopo saluterà Simone Inzaghi e i compagni ad Appiano Gentile. I suoi allenamenti entreranno nel vivo soprattutto dal 19 luglio, vale a dire questo venerdì. Il polacco non è l’unica novità delle ultime ore, perché ieri invece è atterrato Alex Perez.