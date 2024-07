Vigor Senigallia un nuovo giocatore al giorno Sarà Federico Alonzi il centravanti rossoblu

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 17 luglio 2024)è ildella. Nelle ultime ore il nome dell’attaccante laziale circolava con troppa insistenza per essere solo una chiacchiera di mezza estate ed infatti ecco l’ufficialità. Il direttore sportivo Roberto Moroni mette a segno un colpo roboante, assicurandosi un profilo che conosce assai bene la categoria. A quanto pare la trattativa che ha condotto la punta di Frascati all’ombra della Rotonda è decollata nell’ultima settimana visto che lo stesso ds, non più tardi di un paio di settimane fa, aveva dichiarato al Carlino che ci sarebbe voluto del tempo prima di trovare un accordo. Le ultime 2 stagioni con il Trastevere sono state molto positive, ma il classe 1996 vanta anche esperienze con Vis Artena, Pianese, Vastese, Lupa Roma, Monterosi, Albalonga, Chievo e Santarcangelo. Salvo colpi di scena,è l’ultimo senior in entrata.