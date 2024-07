Una messa a Montigiano Simbolo del mondo ferito

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Sarà celebrata domenica la prima “Giornata diocesana di riflessione e preghiera di riparazione per le azioni contro il Creato“. E in questa occasione, l’arcivescovo Paolo Giulietti celebrerà unasolenne, alle 21, nella chiesa di, che fu al centro dell’incendio del 2022. "C’è la necessità di affrontare con consapevolezza e speranza i disastri ambientali che stanno colpendo la nostra casa comune" scrive il presule in una lettera inviata a fedeli e parroci "ricordo la devastazione del grande incendio del 2022 in Versilia e dei dissesti idrogeologici che negli anni recenti anni hanno colpito seriamente il nostro territorio montano. Tali calamità naturali sono segnali allarmanti, a livello locale, delle ferite inflitte al nostro pianeta".