Un caso di Dengue anche a Montemurlo | l’uomo era tornato da una vacanza

(Di mercoledì 17 luglio 2024)– Il virus, un altroimportato, toccala provincia di Prato con una Oste di, riscontrato oggi dal dipartimento di igiene e sicurezza della Asl Centro. Dopo essere stato avvertito dalla azienda sanitaria della positività al virus, il sindaco Simone Calamai ha predisposto un’ordinanza contingibile e urgente per provvedere alla disinfestazione di alcune strade della frazione da parte dell’Ufficio igiene pubblica della Usl. Si tratta di una persona residente in zona che, al rientro da un viaggio in un paese tropicale, ha presentato i sintomi della malattia. Per motivi precauzionali è scattata subito la procedura per la disinfestazione delle zanzare tigre. La disinfestazione con trattamento adulticida, larvicida e la rimozione dei focolai larvali sarà svolta domani, 18 luglio, dalle 7,30 del mattino.