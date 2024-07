Trump e Kennedy Jr | la telefonata registrata svela una possibile alleanza fondata sulle teorie no vax

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Donald, scettico sui vaccini, e Robert F.Jr. potrebbero unirsi nella corsa presidenziale. Una clip video pubblicata sui social ha mostrato unatra i due.Jr., inizialmente candidato democratico, discute condello scetticismo sui vaccini per i bambini.Leggi anche: Attentato a, i primi sondaggi: risultato sconvolgente. Il “caso” New York, noto per le sue critiche ai vaccini, ha detto: “Quando si fa a un bambino una vaccinazione che ne contiene 38 diversi, sembra destinata più a un cavallo che a un bambino di pochi chili”. Ha aggiunto che i bambini possono cambiare drasticamente a causa dei vaccini. Durante la conversazione,ha anche menzionato Joe Biden: “Siamo avanti rispetto a quel tizio”, suggerendo unaconJr.