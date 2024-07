Tom Cruise spericolato rimane sospeso in aria da un aereo senza protezione per una scena di Mission | Impossible Dead Reckoning – Parte Due

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Regola numero 1 per Tom: mai porsi dei limiti. Ed è per questo che l’attore 62enne ha sempre rifiutato di avere una controfigura sul set dei vari capitoli della saga di “”. Per l’attore di Hollywood è importate provare il brivido e l’adrenalina, anche a costo di mettere la sua vita in pericolo. Ed è accaduto per le nuove scene dell’ottavo capitolo della saga: “Due”, diretto da Christopher McQuarrie. Tomsarà ancora lo specialista dello spionaggio Ethan Hunt. La pellicola uscirà presumibilmente per la tarda primavera-estate del prossimo anno. Da alcune immagini diffuse dal giornale inglese Mirror, la star del cinema si è lanciato da un biplanodispositivi die si è aggrappato all’ala, mentre l’faceva una traiettoria attorno a se stesso.