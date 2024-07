Siluro alla vigilia del voto | vaccino Ursula von der Leyen condannata dalla Corte Ue

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Ci sono delle irregolarità nei contratti sottoscritti dCommissione europea per l'acquisto di vaccini contro il Covid-19: a stabilirlo ladi giustizia europea, che con due sentenze ha accolto parzialmente i ricorsi presentati da alcuni eurodeputati e cittadini, condannando Bruxelles al pagamento delle spese legali. Nel mirino ci è finita la decisione di Bruxelles di secretare diverse sezioni di questi contratti, come quelle relative alle responsabilità delle case farmaceutiche per eventuali danni derivanti dsomministrazione dei vaccini. Per questo la decisione va annullata e le parti coperte dal segreto vanno rese pubbliche. Non una buona notizia per la presidente della Commissione europeavon der, principale artefice dei contratti dei vaccini contro il Covid. Proprio in queste ore, infatti, sta cercando la riconferma da presidente dell'esecutivo Ue.