Siccità in Sicilia scatta il piano per il razionamento dell' acqua a Palermo

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Scatterà lunedì prossimo, 22 luglio ildipredisposto da Amap a. Si tratta di una misura d'emergenza che si è resa necessaria per garantire non soltanto il presente ma anche il futuro del servizio di erogazione idrica nel capoluogono. Di fronte al fenomeno di, che ha determinato il decremento pari al 60%a capienza degli invasi, l'azienda che gestisce il servizio idrico integrato nel capoluogo e in altri 50 Comunia provincia ha scelto la stradaa prudenza."Lo studio sulla disponibilitàeffettuata alla vigiliaa primavera scorsa - spiega Alessandro Di Martino, Amministratore unico di Amap - aveva determinato un dato: la risorsa idrica era sufficiente per garantire la copertura del servizio sino al prossimo mese di dicembre".