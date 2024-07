Sciopero dei trasporti del 18 luglio | gli orari nelle principali città

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Il 182024 il trasporto pubblico locale italiano si fermerà per 4 ore a causa di unonazionale indetto daisindacati del settore, tra cui Filt Cgil, Fit Cisl, Uil, Ugl Fna e Faisa Cisal. La protesta è stata organizzata in risposta al mancato rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) degli Autoferrotranvieri e Internavigatori, con l’obiettivo di migliorare le condizioni lavorative, salariali e normative dei lavoratori del settore.a Roma e Milano “Il rinnovo del Ccnl – spiega la Federazione deidella Cgil – la cui trattativa è stata interrotta per l’atteggiamento non costruttivo delle associazioni datoriali, è un diritto irrinunciabile per restituire dignità a tutti gli autoferrotranvieri.