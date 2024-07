Rovigo ambulanza travolge auto durante un soccorso | 6 feriti alcuni molto gravi

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Grave incidente questa mattina, 17 luglio, a Giacciano, in provincia di. Un’ha travolto un’del Suem 118 mentre era impegnata in unlungo la Transpolesana. L’incidente è avvenuto intorno alle 8.30, all’altezza dell’uscita di Menà di Castagnaro, in direzione.Leggi anche: Incendio in una fabbrica di plastica nel Ferrarese, 2. L’allerta: “Restate a casa con le finestre chiuse” Lo scontro è stato violentissimo. Sei persone sono rimaste ferite, alcune in modo grave. I duepiùsono stati trasportati d’urgenza al Polo Confortini. Altre quattro persone sono state trasferite al prontodalle ambulanze intervenute sul posto. Zaia: “Seguiamo con apprensione” Il presidente del Veneto, Luca Zaia, ha commentato: “Ho appena ricevuto la notizia di un grave incidente che ha coinvolto un’del Suem di