Raggirato dai finti tecnici dell’acqua Colpo da 5mila euro a Marciano La figlia | Mio padre è sotto choc

(Di mercoledì 17 luglio 2024) di Luca Amodio Dovevano controllare la perdita della tubatura e invece hanno messo a segno due furti in unsolo: un bottino da diverse migliaia di, sicuramente più di tremila. Tutto sulla pelle di un 87enne, "mioè ancorashock", ci racconta la. Prima hanno svaligiato la cassaforte e poi si sono fatti dare le chiavi di casa della famiglia ma da lì sono usciti a mani vuote. Forse messi in allarme dai cani. Succede adella Chiana, nel cuore della Valdichiana, nella frazione di Badicorte poco lontano dall’entrata in A1. Erano circa le 9 di ieri mattina quando tutto è accaduto. A raccontarci la vicenda è ladell’uomo derubato, dopo la denuncia del consigliere comunale diNicola Gentile che sulla pagina facebook del suo gruppo consiliare Civico 24 ha raccontato quel che è successo.