Olimpiadi 2024 | il programma delle gare

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Ecco un’anteprima del, che non solo celebra l’eccellenza sportiva, ma anche l’unità e la diversità culturale Leestive delsaranno uno degli eventi sportivi più entusiasmanti e spettacolari della storia. Dal 26 luglio all’11 agosto, atleti da tutto il mondo si sfideranno in 32 discipline, coprendo un totale di 329 eventi. La cerimonia di apertura si terrà il 26 luglio lungo la Senna, con uno spettacolo che metterà in risalto la storia e la cultura francese, oltre a dare il via ufficiale ai giochi. Il 27 luglio, il giorno successivo alla cerimonia, inizieranno ledi tiro con l’arco e ciclismo su strada, seguite dagli eventi di nuoto e ginnastica artistica, che promettono di attirare milioni di spettatori. L’atletica leggera, come sempre unadiscipline più attese, inizierà il 2 agosto e si concluderà l’11 agosto.