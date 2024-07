Meteo giornata di caldo record | oggi bollino rosso per 13 città in tutta Italia

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Per l’è la settimana più calda di sempre, finora. Giorni ditorrido per gran parte della Penisola e, mercoledì 17 luglio, l’allerta rossa è stata diramata dal ministero della Salute in ben 13. Ilriguarda le ondate di calore. Ed è il livello di allerta massimo con possibili effetti negativi sulla salute anche delle persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani.Leggi anche:e disagi: l’nella settimana più rovente di sempre. Morti per ilSecondorologo Paolo Sottocorona, l’ondata dicon cui l’sta facendo i conti in questi giorni durerà ancora un po’. Le temperature al centro sud saranno mediamente tra i 35 e i 38 gradi e “in qualche caso si potranno toccare anche i 40 gradi”.