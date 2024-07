Mercato del Carmine dagli scavi riemerge un tratto di Mura romane del II secolo a C

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Lucca, 17 luglio 2024 – Il restauro deldelpromosso dal Comune di Lucca (Progetto Pnrr Miglioramento sismico e Opere accessorie) sta restituendo alla città molto più del complesso architettonico. Dalle indagini archeologiche, richieste e dirette dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Lucca e Massa Carrara, infatti, stanno emergendo strutture e stratificazioni di notevole interesse, che gettano nuova luce sulla storia più antica di Lucca. Gliin corso in uno dei vani prospicienti via Mordini, fino a pochi mesi fa sedi di negozi pertinenti al complesso, hanno riportato alla luce undellesettentrionali, risalenti al IIa.C.