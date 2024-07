La morte di Joe Bryant Funambolo e istrione Le lacrime di Pistoia per un mito assoluto

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 17 luglio 2024), 17 luglio 2024 – La notizia delladi Joeè arrivata all’improvviso e i cuori di molti appassionati di pallacanestro sono tornati a sussultare. Nessuno ancora si era abituato alla scomparsa di Kobe e della figlia Gianna, avvenuta quattro anni e mezzo fa, che un altro lutto ha colpito la famiglia. Joe, per tutti ’Jellybean’ per la sua passione per le caramelle gommose, aveva 69 anni, era nato a Philadelphia il 19 ottobre 1954, un trascorso in Nba per 8 stagioni vestendo le maglie di Philadelphia 76ers, San Diego Clippers e Houston Rockets per poi sbarcare in Italia disputando stagioni da autentica star con Rieti, Reggio Calabria,e Reggio Emilia. Con la maglia dell’Olimpia Basket,giocò per due stagioni dal 1987 al 1989 in serie A2 facendo coppia con Leon Douglas.