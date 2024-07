Inter numeri da top con le nazionali Nessuno ai tuoi livelli! – TS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 17 luglio 2024) L’ha raggiuntoda top con i suoi giocatori convocati con le. Tra Europei e Copa America tutto è andato nel migliore dei modi, anche con un trionfo a chiudere. BILANCIO – Il bilancio dell’tra leè totalmente positivo.nel mondo ha fatto meglio in termini di gol. 10 sono le marcature dei giocatori nerazzurri in giro per il mondo, partendo dai 5 di Lautaro Martinez in Copa America che hanno trascinato l’Argentina alla vittoria finale. Con la Seleccion non è stato l’unico del clan di Simone Inzaghi. Ha fatto il suo esordio anche Valentin Carboni senza però trovare il gol. Tra gli altri a segno figura Hakan Calhanoglu, arrivato ai quarti di finale degli Europei da capitano della sua Turchia.