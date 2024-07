I fan di Jack Black si rivoltano contro la star di Jumanji dopo l’annullamento del tour dei Tenacious D

Leggi tutta la notizia su mistermovie

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Scritto da Mister Movie , I fan didi School of Rock e Kung Fu Panda, si sono rivoltatil’attore, un tempo molto amato,che questi ha annullato ildeiD in seguito ai commenti fatti dal suo compagno di band Kyle Gass sul recente attentato a Donald Trump., che è stato a lungo uno dei talenti più amati di Hollywood, ha affrontato un duro contraccolpo da tutte le parti: molti sono scesi sui social media per condannare i commenti iniziali e la sua reazione, mentre altri hanno messo in discussione le sue azioni da allora. Il commento è stato fatto da Gass durante l’esibizione deiD in Australia il 14 luglio, quando Gass ha ricevuto una torta di compleanno sul palco. Quando gli è stato chiesto di esprimere un desiderio, ha detto “Non perdetevi Trump la prossima volta”, conche ha riso della battutaversa.