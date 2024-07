Esine mazzette per saltare le liste d' attesa | chiesti 6 anni e 8 mesi per l’ex primario di oculistica

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Brescia, 17 luglio 2024 – Era stato arrestato nel giugno 2023, ora sta affrontando il processo con rito abbreviato. Imputato è GiovMazzoli,del reparto diall’ospedale difinito nei guai per concussione, truffa aggravata, peculato, falso. Il pm Donato Greco oggi in aula ha chiesto una condanna a seie ottodi reclusione. Stando all’accusa il professionista avrebbe incassato tangenti da numerosi pazienti che dovevano essere sottoposti all’intervento di rimozione delle cataratte per accorciare i tempi biblici didel Centro unico di prenotazione. La procura contesta 47 capi d’imputazione. Mazzoli è accusato anche di aver visitato al poliambulatorio diin regima di ‘intramoenia’ facendosi pagare in contanti, omettendo di rilasciare fattura e appropriandosi di quote pubbliche dovute alla Asst Vallecamonica.