È una strage tanti morti Incidente choc il bus dei turisti precipita per 200 metri nel burrone

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di mercoledì 17 luglio 2024) È pesantissimo il bilancio di unstradale che ha visto coinvolto un autobus di. Ieri, in Spagna, un pullman che trasportava i dipendenti di Inditex che si recavano al lavoro è rimasto bloccato all’ingresso di una galleria sull’autostrada C-32 all’altezza di Pineda del Mar (Barcellona), con un bilancio di 22 feriti “gravi”, sei “meno gravi” e due “lievi”. La maggior parte di loro sono stati portati in ospedale. Oggi si è registrato un altrostradale in cui è rimasto coinvolto un pullman,to per circa 200in uncausando almeno 23 vittime e decine di feriti, anche gravi. Sono in corso le operazioni di ricerca e soccorso, ha dichiarato il Ministero dell’Interno del Paese su X, aggiungendo che 13 persone sono rimaste ferite.in autostrada, il bus vola e si incastra all’imbocco della galleria.