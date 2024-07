Cos’è e come dovrebbe funzionare Strawberry di OpenAI

Leggi tutta la notizia su giornalettismo

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Si sa ancora poco e nulla. Potrebbe trattarsi solamente del nome in codice di un progetto in fase di sviluppo e analisi, o dell’evoluzione di quel Q* (Q Star di cui si è parlato alla fine dello scorso anno). Sta di fatto che ci sono informazioni confermate dall’interno dell’azienda di Sam Altman che avvalorano la crescita di questo nuovo modello di linguaggio chiamato, almeno per il momento,di. Ma di cosa stiamo parlando? LEGGI ANCHE > Dopo Q Star,sta lavorando su: l’AI in grado di ragionareun essere umanodetto, per il momento non si hanno molte indicazioni in merito alle caratteristiche di questo nuovo prodotto che potrebbe avvicinarsi sensibilmente a quel traguardo – piuttosto rischioso – chiamato AGI (Intelligenza artificiale generale). Ovvero quella in grado di ragionareun essere umano.