Cosa chiedere a Copilot su PC Windows 11

(Di mercoledì 17 luglio 2024) La modalitàdi11 permette di ottenere un vero e proprio assistente IA sempre disponibile per risolvere problemi, curiosità, domande e per ottenere nuove funzionalità senza dover aprire un sito web e senza dover aprire un nuovo programma. Anche se, virtualmente, si puòqualsiasia un'intelligenza artificiale, se la utilizziamo sul PC possono esserci diversi esempi d'uso utile, per svolgere operzioni in modo automatico con Microsoftin11, utilizzando i migliori comandi e stringhe testate sulla nuova barra dell'assistente, in grado di fornire funzioni utili sia per chi usa il PC in ambito domestico sia per chi usa il computer aziendale.