Cina | team sviluppa modello IA capace di leggere immagini patologiche

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Pechino, 17 lug – (Xinhua) – Uncinese hato il primoversatile di intelligenza artificiale (IA) del Paese,di analizzare una vasta gamma di. Questoavanzato e’ in grado di esaminare piu’ di 20 organi umani, tra cui polmoni, seno e fegato. Questolinguistico di grandi dimensioni (LLM), noto come PathOrchestra, rappresenta una svolta nella diagnosi delle malattie assistita dall’intelligenza artificiale, preannunciando il passaggio da ununico dedicato a un cancro specifico a uno versatile in grado di affrontarne una moltitudine. I ricercatori dell’Air Force Medical University (AFMU), dell’Universita’ Tsinghua e di SenseTimem hanno sfruttato il piu’ grande set di dati nazionali della, che comprende quasi 300.000di patologia digitale a fogli interi, pari a ben 300 terabyte di dati.