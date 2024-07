Camera | Mulé ' presto Giornata internati in campi concentramento'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Roma, 17 lug. (Adnkronos) - "L'istituzione delladegliitaliani neidìdurante seconda guerra mondiale approderà di qui a poco nell'aula delladei deputati per l'approvazione definitiva. Con il mandato relatore votato all'unanimità oggi dalla Commissione difesa si è concluso un veloce iter che ha portato in brevissimo tempo alla conclusione dei lavori preparatori per l'Aula". Lo afferma il vicepresidente della, Giorgio(FI). "L'unanimità registrata da parte di tutti i gruppi politici e per me motivo di orgoglio rispetto alla restituzione dell'onore ai 650.000 soldati italiani che dopo l'8 settembre 1943 rifiutarono qualsiasi compromesso non arruolandosi nell'esercito tedesco e rifiutando più avanti di andare nelle fila della Repubblica sociale italiana.