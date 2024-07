Calciomercato Serie A | Milan visite e firme per Morata la Juve soffia Cabal all’Inter

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 17 luglio 2024)o, 17 luglio 2024 – Continua a bollire sempre più il pentolone deldiA: a mettere a segno il colpo di giornata è stato il, che ha chiuso definitivamente la pratica: oggi, infatti, l’attaccante classe 1992 fresco di vittoria dell’Europeo ha sostenuto a Madrid lemediche che hanno preceduto la firma su un contratto quadriennale da circa 5 milioni di euro a stagione bonus compresi. Uscito dalla clinica dove ha sostenuto i test medici, l’attaccante spagnolo ha di fatto parlato già da giocatore rossonero ai microfoni di Sky Sport: “Mi hanno colpito la fiducia riposta in me da Ibrahimovic, dalla società e dalla squadra. Ora parto per le vacanze per stare un po’ con la mia famiglia che mi ha sempre sostenuto, ma fosse per me mi allenerei già domani con il