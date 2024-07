Un’altra brutta notizia per Fedez | è stato fatto fuori da LOL o se n’è andato lui? Ecco cosa sappiamo

Leggi tutta la notizia su donnapop

(Di martedì 16 luglio 2024) Altro colpo basso per: il cantante non sarà più nel cast di LOL – Chi ride èè successo? Lo avrà decisoo sarà stara un’iniziativa di Prime Video? Proprio ieri sera, la piattaforma streaming ha presentato i palinsesti della nuova stagione, confermando il ritorno dell’amato programma comico. Fra i personaggi del cast, però,non compare. Perché? Il rapper è conduttore del programma dal 2021, ma a quanto pare dalla prossima stagione non sarà più fra i volti della trasmissione. Il suo nome non èdurante la presentazione della prossima stagione. Nel frattempo continua a far parlare la fine del matrimonio tra il cantante e Chiara Ferragni, con la quale i rapporti sono sempre più tesi e controversi.da LOL LOL tornerà con la quinta stagione nel 2025, ovviamente su Prime Video, la piattaforma streaming di Amazon.