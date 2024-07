 Un orso attacca un turista francese in Trentino

Leggi tutta la notizia su agi

(Di martedì 16 luglio 2024) AGI - Undi 43 anni è statoto, questa mattina, da unmentre stava facendo jogging in località Naroncolo, nel comune di Dro, in. L'uomo è stato soccdai sanitari ed elitrasportato all'ospedale 'Santa Chiara' di Trento con ferite agli arti. Sul luogo dove è avvenuta l'attacco è prontamente intervenuto anche il personale forestale che sta conducendo i rilievi del caso per ricostruire quanto accaduto. Nelle ultime settimane nella zona fra Arco e Dro era stata segnalata una continua presenza di orsi. Plantigradi erano stati avvistati a Varignano di Arco e a Mandrea. Una decina di giorni fa nella zona di Dro era stata avvistata un'orsa con dei cuccioli.