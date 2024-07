Tutto il Salva-casa punto per punto

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 16 luglio 2024) Roma, 16 luglio 20224 – Rinviata a momenti migliori la norma-grattacieli a Milano, tra le polemiche delle opposizioni e l’irritazione della Lega, Matteo Salvini conduce comunque in portoil pacchetto, considerato da Pd e grillini un vero super-condono edilizio. Il testo del provvedimento del Ministro delle Infrastrutture, conil carico di emendamenti approvati, arriva oggi in aula alla Camera, dopo il via libera in Commissione, per approdare rapidamente al Senato per il via libera definitivo. Vediamo, dunque, capitolo per capitolo e voce per voce le novità del pacchetto.