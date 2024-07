Trump? Se l' è cercata L' agghiacciante articolo di Repubblica su questo fucile

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 16 luglio 2024) “Sempre più in alto” diceva la pubblicità di una famosa grappa. In questi giorni fa troppo caldo per darsi ai distillati, dunque siamo certi che aabbiano raggiunto l'ultima vetta senza bisogno di aiuti. Complimenti, ma d'altronde il talento non manca. “Il contrappasso dell'AR15”, ha titolato il quotidiano progressista, “colpito con l'arma simbolo dei conservatori”. L'spiega che ilusato da Thomas Matthew Crooks per sparare a quel diavolo di Donald «è uno dei simboli della sua ideologia, l'icona del movimento americano che difende la libertà di sparare sempre e comunque». Insomma,se l'è