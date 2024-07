Toti ai domiciliari come l’assassino di Cerciello Rega | un Paese dalla giustizia kafkiana

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di martedì 16 luglio 2024) Ha ragione Daniela Santanchè quando ricorda che Giovannie Gabriel Christian Natale Hjorth sono entrambi agli arresti. Con una piccola differenza: il primo non è nemmeno rinviato a giudizio, è stato arrestato il 7 maggio scorso e sicper il Gip e per il tribunale del Riesame potrebbe reiterare il reato(escluso l’inquinamento delle prove e la possibilità di fuga) o si dimette dal ruolo in cui lo ha eletto il popolo ligure oppure resta a casa . Il secondo ha ucciso un brigadiere dei carabinieri e si è visto ridurre la condanna da 25 a undici anni di carcere ed ora può stare a casa. Se questa è ladi unliberale significa che siamo messi molto male.e l’assurda condizione: se si dimette è libero Giovanniè accusato di avere intascato tangenti per dare concessioni portuali ad Aldo Spinelli.