Terremoto a Venezia | venti misure cautelari per corruzione nel comune lagunare

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di martedì 16 luglio 2024) Al termine di un inchiesta, sono stati eseguiti all’alba diversi arresti tra i dipendenti delper tangenti per ottenere affidamenti di appalti pubblici Un’autentica bufera giudiziaria si è abbattuta suldi. Appalti e, tangenti per ottenere scorciatoie, queste le motivazioni che hanno visto coinvolte 20 persone a vario titolo. Nella indagine della Guardia di Finanza è finito nel mirino anche l’assessore deldiRenato Boraso che ora si trova in custodia cautelare in carcere. L’abitazione di Boraso è stata inoltre sottoposta a perquisizione.suldi– Notizie.com – Ansa foto La città diaveva annunciato nuovi limiti alle dimensioni dei gruppi turistici, entrati in vigore lo scorso giugno, come l’ultima mossa per ridurre la pressione del turismo di massa sulla famosa città dei canali.