Superman | foto e video dal set sostengono una teoria su Maxwell Lord

Mentre le riprese del riavvio di DCU di James Gunn continuano a Cleveland, le ultime dal set raccontano un altro pezzetto di storia del film, con l'Uomo d'Acciaio e molti dei suoi alleati in visita alla Stagg Enterprises. Nei fumetti, il co-fondatore di Stagg, Simon Stagg, è stato responsabile della trasformazione di Rex Mason in Metamorpho. Non c'è ancora traccia dell'attore di Barry Anthony Carrigan, ma si ipotizza che (David Corenswet), Hawkgirl (Isabela Merced), Guy Gardner (Nathan Fillion) e Mr. Terrific (Edi Gathegi) potrebbero essere stati condotti nell'edificio per assistere alla trasformazione del personaggio.