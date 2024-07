Rugby Sound da record Musica per 72mila fan | Il nostro obiettivo? Affermarci in Europa

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 16 luglio 2024) Un’edizione da. E dalla quale non si può e non si deve più tornare indietro. Il2024 ha fatto registrare un afflusso dispettatori per 25 performance dal vivo e 13 dj set, pre e after show. Quattro sono stati i sold out; quello del 29 giugno con Voglio Tornare Negli Anni 90, il 3 luglio con il concerto di Coez & Frah Quintale, il 6 luglio con Zarro Night, Dj Matrix, il Pagante & Friends e poi quello dell’11 luglio con Punk in Castle che ha visto protagonisti Punkreas, Derozer e Vallanzaska. Tutto questo nonostante il maltempo, che ha costretto all’annullamento della serata che avrebbe visto protagonisti Cristina D’Avena e i Gem Boy, che ha fatto capolino dalle parti dell’isola del Castello di Legnano.