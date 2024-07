Rsa abusiva in agriturismo Il comune chiude l’ospizio

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 16 luglio 2024) Arezzo, 16 luglio 2024 – Doveva essere unper anziani e invece sembrerebbe una casa di riposo: così 24 anziani non hanno più un tetto e dovranno cercare un’altra soluzione. Ancora il condizionale è d’obbligo ma di solido c’è che ildi Monte San Savino ha emesso un provvedimento di chiusura di una fattoria nella zona industriale della città del Sansovino, dopo il blitz dei militari del Nas dei carabinieri di Firenze insieme all’Asl. Nella struttura erano ospiti 24 anziani, di cui 16 sembrerebbero non autosufficienti che adesso dovranno trovare un’altra soluzione ed essere trasferiti altrove. La struttura ha 10 giorni per sgomberare il tutto e cessare la sua attività. I contorni della vicenda non sono ancora chiari e quel che è successo dentro la Rsa dovrà essere ricostruito nei contorni e per questo il nucleo antisofisticazione e sanità dell’Arma ha trasmesso i documenti alla Procura della Repubblica di Arezzo che adesso aprirà un fascicolo per far luce sulla faccenda.