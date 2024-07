Quando la spiaggia è da nababbi Stabilimenti di lusso in Toscana | dove sono e quanto costano

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 16 luglio 2024) Firenze, 16 luglio 2024 - Dal bar a misura di amico a quattro zampe all’autista sempre a disposizione degli ospiti. E poi vigilanza ventiquattr’ore su ventiquattro, personal trainer e parrucchiere a due passi dal mare. Se per una larga fetta di italiani anche la più parsimoniosa vacanza resta un miraggio, c’è invece chi si può permettere lussi a non finire. E nella nostra regione non mancano glibalneari che attirano una clientela con un’altissima capacità di spesa. In primo piano in tal senso c’è la Versilia, che rimane inarrivabile icona del, con Forte dei Marmi in primissima posizione. Emblema di atmosfera glamour è il Twiga Beach Club di Marina di Pietrasanta. La direzione del bagno non dirama i prezzi ufficiali, ma si racconta che per una giornata di mare, all’ombra di una delle tende arabe super confortevoli, si possano spendere anche mille euro al giorno.