Polemiche in Francia per i cori argentini | Razzisti e offensivi

(Di martedì 16 luglio 2024) Si riaccende la polemica trae Argentina e, ancora una volta, la causa sono i festeggiamenti dei giocatori dell’Albiceleste, che domenica hanno conquistato la 16esima Copa America. Un video in particolare ha indignato i nostri cugini d’Oltralpe: si tratta di uno spezzone tratto dalla diretta Instagram di Enzo Fernandez, in cui si ascoltano alcune canzoni goliardiche. Una di queste però, ha chiare connotazioni razziste, facendo infatti riferimento alle origini africane di buona parte dei giocatori della nazionale francese. Nel video trasmesso dal centrocampista del Chelsea la canzone e il testo sono riconoscibili. Nel momento in cui compaiono le prime parole offensive, il video viene tagliato con l’obiettivo di evitare un nuovo incidente diplomatico ma si è rivelato un tentativo inutile.