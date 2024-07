‘Pericolo borseggiatori a Roma’ le zone più a rischio secondo i siti esteri

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di martedì 16 luglio 2024) Il pericolo deinelle grandi città è sempre più frequente soprattutto a Roma o a Milano, dove sono tante leconsiderate a. La Capitale è stata analizzata anche suiattraverso cui hanno riferito quali sono i quartieri da frequentare e quali sarebbe meglio non farlo o con più attenzione. PericoloRoma, quali sono lepiù aL’analisi del pericolo dia Roma è stata fatta a partire dal sito americano del Consiglio consultivo per la sicurezza degli Stati Uniticui lepiùse nella Capitale sono le piazzole di taxi, fermate degli autobus e fermate della metropolitana, in particolare la parte centrale e come Termini.