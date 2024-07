Notte gialla In duemila per la festa

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 16 luglio 2024) Oltrepersone sono affluite per ladi sabato 13 luglio, organizzata dall’amministrazione comunale e coordinata e gestita da Bof Aps. Tanta partecipazione anche venerdì e domenica per le iniziative di musica live collaterali alla manizione. Grazie ai numerosi locali aperti, ai punti di ristoro e street food la folla era arrivata in città fin dal tardo pomeriggio. Un successo soprattutto sabato al concerto in piazza Risorgimento dove il gruppo musicale Suzy Q ha fatto ballare e divertire i giovani e i meno giovani ammassati sotto il palco. Anche le altre piazze e la via Montalbano si sono riempite di gente, dove musica e negozi aperti hanno catalizzato l’attenzione dei visitatori, molti dei quali arrivati dai comuni limitrofi.