Mulé | L’atteggiamento di Figc Uefa e Fifa dimostra che non vogliono che nessuno tocchi il loro giocattolo

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di martedì 16 luglio 2024) Giorgio, deputato di Forza Italia, è la prima firma dell’emendamento al dl sport che voleva cambiare il calcio per cancellare il potere delle lobby nel pallone. Oggi è intervenuto a Radio Crc dopo la modifica parziale intervenuta dopo la minaccia di sanzioni da parte di. «La reazione di ieri denota quello che fin dall’inizio c’è stato un rifiuto totale rispetto a qualsiasi ipotesi di cambiamento che possa disturbare il manovratore – che in questo caso presiede la Federazione. E che possa intervenire con qualcosa che appartiene alla giustizia e al fatto che da 15 anni si aspetta inutilmente che la Federazione adegui i pesi all’interno del Consiglio Federale. Questo è nemico di qualsiasi atteggiamento che vuole guardare avanti ed è soltanto proiettato in una conservazione del potere e di ciò che oggi viene portato avanti dalla Federazione.