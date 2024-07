Milan è fatta per Morata | visite e firma programmate Ora caccia al terzo attaccante

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 16 luglio 2024)o, 16 luglio 2024 –: ci siamo. Domani, mercoledì 17 luglio,mediche, poi lasu un contratto di quattro anni, con opzione sul quinto. Circa 5 milioni di euro di ingaggio al centravanti che in ottobre compirà 32 anni. All’Atletico Madrid, invece, la clausola rescissoria di 13 milioni. Il capitano della nazionale spagnola (7 presenze, un gol e un assist agli Europei vinti in Germania), ieri è stato tra i mattatori della parata nelle vie di Madrid. Ma sui social non si è trattenuto dal rispondere a un tifoso dei Colchoneros che lo ha attaccato così: “Tanto bandiera e poi va ao”. “Ora non posso andarmene e dopo Dortmund volevate tuttirmi”, la frase poi cancellata dal l’che contro il Borussia, ai quarti di Champions, era stato tra i protagonisti in negativo dell’undici di Simeone, poi eliminato. Passato.