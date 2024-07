Maxi rissa in provincia tra ubriachi | intervengono i Carabinieri litiganti riportati a casa e…

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 16 luglio 2024)in strada nel Comune di Cave, indi Roma. Almeno cinque persone hanno iniziato a litigare in strada in evidente stato di alterazione dovuto al consumo eccessivo di sostanze alcoliche. Per riportare la calma sono dovuti intervenire i. L’episodio.nel Comune di Cave indi Roma – (ilcorrieredellacitta.com)Lo scorso 13 luglio idella Compagnia di Palestrina, a seguito di un servizio straordinario di controllo del territorio predisposto ed effettuato nel comune di Cave, indi Roma, hanno arrestato 5 uomini resisi responsabili di resistenza a pubblico ufficiale a seguito di una