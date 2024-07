La Chemco Puianello conferma la Dzinic Aluart Bartolini neo vice allenatore

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 16 luglio 2024) Secondo tassello per lain vista della stagione 2024-25. Il sodalizio castellese, dopo il gradito ritorno al basket giocato della capitana Alessia Boiardi, ha incassato ladella pivot Marina(foto) che vestirà la casacca gialloblù per il terzo anno di fila. Classe 1992, originaria di Tuzla in Bosnia,vanta un curriculum di rispetto con tante stagioni in A2 italiana che si aggiungono ad esperienze estere in Svizzera, Germania e Belgio, oltre ad essere un punto fermo della sua nazionale fin dalle selezioni giovanili. Oltre all’impegno in prima squadra, la lunga, ormai italiana d’adozione, continuerà il suo impegno come istruttrice di minibasket per il sodalizio castellese e come punto di riferimento per il movimento del minibasket femminile della federazione reggiana.