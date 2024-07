iPhone iPad AirPods per questo Prime Day fioccano le offerte Apple

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di martedì 16 luglio 2024) Come trovaree prodottivari in sconto? Ma con ilDay 2024, chiaramente. Trovareper articoliè sempre difficile: la Mela non ha quasi mai bisogno di campagne sconto come queste per vendere i suoi prodotti, per cui ci si è sempre appoggiati ai rivenditori esterni per trovare qualche promozione o sconto striminzito. Persono necessarie grandi occasioni come l'AmazonDay per riuscire a risparmiare su alcuni degli articoli più venduti. Ecco le miglioriper comprare i prodottientro le 23:59 del 17 luglio. Se non sei iscritto a, è semplicissimo e puoi sfruttare - iscrivendoti al volo qui - anche i 30 giorni gratuiti di abbonamento.