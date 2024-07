Dal Salotto jazz ai Colli C’è pure Checco Coniglio

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 16 luglio 2024) L’intesa, la coesione e il divertimento tra microcosmi sonori diversi preannunciano appuntamenti da non perdere tra dehors, giardini sonorizzati e calanchi in cui si fa musica e recitazione. Tra gli ospiti speciali, il trombonista che nell’88 stregò Jerry Mulligan al Palasport, impegnato in due contesti differenti. Più un omaggio a Jimmy Villotti ’fuori porta’. Si parte dal doppio rendez-vous dei Giardini di vicolo Malgrado con il duo Barend Middheloff (sassofoni)-Emiliano Pintori (tastiere) stasera per il progetto SognArt (ore 20), cui segue giovedì l’esibizione della Brass Fantasy per la rassegna International& Art Performing con Giacomo Uncini, docente del Conservatorio alla tromba, più gli allievi del G.B. Martini Michele Paccagnella alla chitarra, Nicholas Guandalini al basso, Valentina Tollis alla batteria: guest davvero speciale. Al ...