Conclave Ralph Fiennes e Isabella Rossellini nelle prime immagini del thriller ambientato in Vaticano

(Di martedì 16 luglio 2024) Primo sguardo al lungometraggio diretto da Edward Berger, tratto dal best seller omonimo di Robert Harris.sono protagonisti del nuovodiretto da Edward Berger,, adattamento dell'omonimo best-seller del 2016 di Robert Harris, girato proprio in Italia. Vanity Fair ha pubblicato le. Nel film, i protagonisti sononel ruolo del cardinale Lawrence enel ruolo di Sorella Agnese.si svolge in pochi giorni e si concentra su complicate macchinazioni elettorali in seguito alla morte improvvisa di un papa. Cinema in"Voglio fare cose sfidanti in maniera diversa e di solito sono attratto da film che sono l'opposto di ciò che ho fatto