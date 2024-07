Calciomercato Milan Giuntoli sfida Moncada | novità sul futuro di Tammy Abraham

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di martedì 16 luglio 2024), il dt della Juventus CristianoGeoffreyper l’attaccante della Roma. La situazione La Roma offrea mezza Serie A. Secondo le ultime indiscrezioni, l’attaccante inglese sarebbe stato proposto anche alla Juventus, oltre che al. La strategia del club giallorosso è quella di provare a trovare un acquirente per l’ex centravanti del Chelsea, in modo tale da finanziare poi il mercato. Per evitare la minusvalenza, la Roma parte da 25 milioni di euro e può scendere fino a massimo 17. Oltre al club di via Aldo Rossi, però, nelle ultime ore si è inserita anche la Juve, con il direttore tecnico Cristianoche potrebbe instaurare unacon Geoffrey. Ciò che, però, preoccupa entrambe le big di Serie A è la condizione fisica del giocatore inglese.