Anticipazioni Tempesta D’Amore la puntata di oggi 16 Luglio

Leggi tutta la notizia su zon

(Di martedì 16 luglio 2024): una nuova e sorprendentedista per essere trasmessa sugli schermi di Rete 4 a partire dalle 19:50. Scopriamo, insieme, che cosa accadrà e segui Le nostresu Zon.it.: ladel 15Alexandra pone a Markus una condizione: se vuole che lei lo difenda, qualunque sia l’esito del processo, lui non tornerà mai più a Bichlheim. Noaha accetta di aiutare Valentina a ristrutturare la barca e comincia a provare dei sentiment per la ragazza. Eleni prepara una cena a sorpresa per Leander e, anche se le cose non vanno come avrebbe sperato, i due ragazzi passano la notte insieme, più che innamorati che mai.